النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل ترامب يتهمه بارتكاب "جرائم وتجاوزات بالغة"

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رام الله - دنيا الوطن

نشر مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، اليوم الاثنين، مشروع قانون يدعو إلى عزل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، ويتهمه بارتكاب "جرائم وتجاوزات بالغة" في ظل حادث اقتحام الكابيتول.



وقال مؤلفو الوثيقة، التي من المتوقع أن يتم عرضها على أعضاء مجلس النواب من الديمقراطي، ديفيد ساسيليني، إن ترامب، "في انهاك للقسم الذي قطعه بموجب الدستور... تورط في ارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة عبر التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية، بمجلس النواب، قال: قد نصوت على محاكمة الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء أو الأربعاء.



وأضاف في تصريحات لـ (فوكس نيوز)، أن محاكمة ترامب على الأفعال التي قام بها الأربعاء الماضي، وقبل انتخابات جورجيا، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



وكان العضو الديمقراطي بمجلس النواب، تيد ليو، قال: إننا "نتوقع التصويت منتصف الأسبوع المقبل على لائحة اتهام ضد ترامب".



وأضاف: بأن "بعض الجمهوريين، قالوا سراً: إنهم سيصوتون لصالح عزل ترامب".



في السياق، قال النائب الديمقراطي، غريغوري ميكس: إننا "سنقوم بمحاسبة ترامب من أجل الشعب الأمريكي".