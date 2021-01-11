أول تعليق سعودي على تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين على قوائم الإرهاب

حوثيون - أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، إن تصنيف "ميليشيا الحوثي" على قوائم الإرهاب، سيسهم في تحييد خطرها وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات من دون طيار والأسلحة النوعية والأموال.



وأضافت في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) عربية، أن هذا التصنيف سيسهم في إنجاح الجهود السياسية و"سيجبر قادة ميليشيا الحوثي على العودة لطاولة المشاورات السياسية"، وفق البيان.



وتابعت الخارجية السعودية: بأننا "نتطلع في أن تسهم الخطوة الأمريكية في وضع حد لأعمال الحوثيين وإجبارهم على المفاوضات".