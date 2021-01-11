هنية يعزّي الرئيس الإندونيسي بضحايا تحطّم طائرة الرّكاب

إسماعيل هنية

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رام الله - دنيا الوطن

بعث إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، بضحايا حادث تحطّم طائرة الرّكاب الإندونيسية.



وقال وفق ما نقل موقع حركة حماس الرسمي: "تلقينا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بفلسطين، ببالغ الحزن والألم، خبر تحطّم طائرة الرّكاب الإندونيسية، التي كانت تقلّ على متنها 62 راكبًا، إثر سقوطها في البحر بإحدى جزر العاصمة جاكرتا".



وعبّر هنية عن خالص التعازي والمواساة إلى فخامة الرَّئيس الإندونيسي وعائلات الضحايا والشعب الإندونيسي، سائلاً الله تعالى أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم جميعًا جميل الصبر وحسن العزاء.



كما أعلن هنية في رسالته عن تضامن الحركة والشعب الفلسطيني الكامل مع جمهورية إندونيسيا الشقيقة وشعبها الكريم، وأهالي الضحايا، داعيًا الله تعالى أن يحفظ إندونيسيا رئيسًا وحكومة وشعبًا، وأن يديم عليهم الأمن والاستقرار مع تحقيق المزيد من التقدّم والازدهار.