الرئيس اللبناني يدعو لإعلان حالة طوارئ صحية في البلاد

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس اللبناني، العماد ميشيل عون، اليوم الاثنين، إلى إعلان حالة طوارئ صحية في البلاد، لمواجهة تفشي وباء (كورونا).



وبدأ اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، برئاسة الرئيس اللبناني، لبحث الوضع الصحي في البلاد لمواجهة تفشي (كورونا).



يأتي ذلك في وقت يسجل فيه لبنان منذ عدة أيام أرقام قياسية في أعداد الوفيات والإصابات اليومية بالفيروس.



وأعلنت الحكومة يوم الخميس الماضي، إغلاقاً شاملاً في البلاد، بعد تسجيل أرقام قياسية كبيرة في عدد الإصابات والوفيات.



وكانت وزارة الصحة في البلاد أعلنت يوم السبت، عن تسجيل 20 وفاة و5414 إصابة جديدة بالفيروس.