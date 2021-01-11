شؤون فلسطينية

د.الحساينة يزور مقر "دنيا الوطن" بغزة

د.الحساينة يزور مقر "دنيا الوطن" بغزة
جانب من الزيارة
رام الله - دنيا الوطن
زار وزير الأشغال العامة والإسكان السابق، د.مفيد الحساينة، "دنيا الوطن"، مهنئاً بافتتاح مقرها الجديد.

وكان في استقبال الحساينة، نائب المدير العام، ا. محمد عيسى، والمديرة الإدارية، ا.ألاء النمر، والزملاء هيثم نبهان، وأحمد العشي.

ورحب عيسى بالحساينة وشكره على هذه اللفتة، متمنياً له مزيداً من التوفيق والنجاح في سبيل خدمة القضية الفلسطينية.

بدوره أعرب الحساينة خلال اللقاء، عن إعجابه الكبير بما تقدمه "دنيا الوطن" على الصعيد الإعلامي، وتغطتيها للعديد من القضايا التي تهم الشارع الوطني الفلسطيني، بكل شرائحه.

وفي ختام اللقاء أهدى الحساينة درعاً تكريمياً لـ "دنيا الوطن"، فيما تم تبادل الصور التذكارية.








أخبار ذات صلة

اُكتشفت صدفةً.. المجلس المركزي الأرثوذكسي يتحدث عن صفقة تسريب جديدة بأراضي &#34;دير مار الياس&#34;

اُكتشفت صدفةً.. المجلس المركزي الأرثوذكسي يتحدث عن صفقة تسريب جديدة بأراضي "دير مار الياس"

المفتي العام يحذر من خطورة الحفريات أسفل المسجد الأقصى

المفتي العام يحذر من خطورة الحفريات أسفل المسجد الأقصى

الاحتلال ينفذ عملية هدم في عناتا

الاحتلال ينفذ عملية هدم في عناتا

حصاد 2020: مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 145 وتنفيذ 5530 عملية

حصاد 2020: مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 145 وتنفيذ 5530 عملية

وزيرة الصحة تعلن تسجيل لقاح (سبوتنيك V) الروسي للاستخدام الطارئ

وزيرة الصحة تعلن تسجيل لقاح (سبوتنيك V) الروسي للاستخدام الطارئ

وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا يؤكدون التزامهم بحل الدولتين

وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا يؤكدون التزامهم بحل الدولتين

الزراعة بغزة تُحذر من دخول 216 ألف بيضة دجاج مصابة بميكروب (الميكوبلازما) للقطاع

الزراعة بغزة تُحذر من دخول 216 ألف بيضة دجاج مصابة بميكروب (الميكوبلازما) للقطاع

اللجنة العليا تحذر من مشروع تهويدي يستهدف هوية البلدة القديمة في القدس

اللجنة العليا تحذر من مشروع تهويدي يستهدف هوية البلدة القديمة في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

د.الحساينة يزور مقر &#34;دنيا الوطن&#34; بغزة

د.الحساينة يزور مقر "دنيا الوطن" بغزة

المفتي العام يحذر من خطورة الحفريات أسفل المسجد الأقصى

المفتي العام يحذر من خطورة الحفريات أسفل المسجد الأقصى

الاحتلال ينفذ عملية هدم في عناتا

الاحتلال ينفذ عملية هدم في عناتا

حصاد 2020: مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 145 وتنفيذ 5530 عملية

حصاد 2020: مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 145 وتنفيذ 5530 عملية

وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا يؤكدون التزامهم بحل الدولتين

وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا يؤكدون التزامهم بحل الدولتين

الوزير رائد رضوان يُباشر مهامه رئيساًً لهيئة مكافحة الفساد

الوزير رائد رضوان يُباشر مهامه رئيساًً لهيئة مكافحة الفساد

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

قوات الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخانيونس

قوات الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخانيونس

منوعات

شاهد: الفنانة هالة صدقي تتلقى أغرب عرض للزواج

شاهد: الفنانة هالة صدقي تتلقى أغرب عرض للزواج

ما السر وراء امتناع الفنان عادل إمام عن حضور جنازات أصدقائه ؟

ما السر وراء امتناع الفنان عادل إمام عن حضور جنازات أصدقائه ؟

شاهد: حسين الجسمي &#34;لو أغني لمصر 100 أغنية كل يوم مش كفاية&#34;

شاهد: حسين الجسمي "لو أغني لمصر 100 أغنية كل يوم مش كفاية"

شاهد: صور نادرة لفيروز بأمريكا في مرحلة شبابها

شاهد: صور نادرة لفيروز بأمريكا في مرحلة شبابها

شاهد: منة فضالي&#34; لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل&#34;

شاهد: منة فضالي" لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل"

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

شاهد: رحاب الجمل &#34;باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي&#34;

شاهد: رحاب الجمل "باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي"

عربي

الجزائر تُعلن عن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح (سبوتنيك V)

الجزائر تُعلن عن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح (سبوتنيك V)

الجيش المصري يتسلم &#34;سلاح شبحي&#34; جديد

الجيش المصري يتسلم "سلاح شبحي" جديد

الحوثيون: لن نتردد بإعلان الجهاد ضد إسرائيل عند أي حماقة

الحوثيون: لن نتردد بإعلان الجهاد ضد إسرائيل عند أي حماقة

واشنطن تُقرر تصنيف الحوثيين جماعة &#34;إرهابية&#34;

واشنطن تُقرر تصنيف الحوثيين جماعة "إرهابية"