د.الحساينة يزور مقر "دنيا الوطن" بغزة





وكان في استقبال الحساينة، نائب المدير العام، ا. محمد عيسى، والمديرة الإدارية، ا.ألاء النمر، والزملاء هيثم نبهان، وأحمد العشي.





ورحب عيسى بالحساينة وشكره على هذه اللفتة، متمنياً له مزيداً من التوفيق والنجاح في سبيل خدمة القضية الفلسطينية.





بدوره أعرب الحساينة خلال اللقاء، عن إعجابه الكبير بما تقدمه "دنيا الوطن" على الصعيد الإعلامي، وتغطتيها للعديد من القضايا التي تهم الشارع الوطني الفلسطيني، بكل شرائحه.





وفي ختام اللقاء أهدى الحساينة درعاً تكريمياً لـ "دنيا الوطن"، فيما تم تبادل الصور التذكارية.





















رام الله - دنيا الوطنزار وزير الأشغال العامة والإسكان السابق، د.مفيد الحساينة، "دنيا الوطن"، مهنئاً بافتتاح مقرها الجديد.