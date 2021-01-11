الاحتلال ينفذ عملية هدم في عناتا





رام الله - دنيا الوطننفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عملية هدم في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة قوة عسكرية، وهدمت سورا قرب مدخل البلدة الرئيسي.وأشارت المصادر إلى أن السور المهدوم يحيط بقطعة أرض وقف، تعود ملكيتها للمواطن نزال محمد علي، من مخيم شعفاط المجاور للبلدة.واقتحمت قوات الاحتلال في وقت سابق من اليوم ضاحية السلام في بلدة عناتا.وشهد العام الماضي، هدم عشرات المنشئات السكنية والتجارية في بلدة عناتا، ضمن سياسات الاحتلال بالتضييق على المواطن الفلسطيني في القدس المحتلة.وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها واعتداءاتها اليومية بحق المواطنين وممتلكاتهم ومنشآتهم في مناطق متفرقة بالضفةالغربية.وكانت ما تسمى بـ"لجنة الإشراف على البناء" الاستيطاني التابعة لحكومة الاحتلال، قد كشفت أنه سيعلن عن مناقصات للشروع ببناء وحدات استيطانية ضمن الخطة 23185، في غضون أسابيع.ومن شأن المشروع الاستيطاني الجديد حال تنفيذه، أن يغلق المنطقة الشرقية من القدس المحتلة بشكلٍ كامل، وأن يطوّق المناطق (عناتا، الطور، حزما)، بحيث تُحرم من أيّ إمكانية توسّع مستقبلية باتجاه الشرق.