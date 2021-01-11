شؤون فلسطينية

حصاد 2020: مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 145 وتنفيذ 5530 عملية

حصاد 2020: مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 145 وتنفيذ 5530 عملية
رام الله - دنيا الوطن
رصد التقرير السنوي لحصاد المقاومة في الضفة الغربية الذي يعده المكتب الإعلامي لحركة (حماس) تنفيذ المقاومة الفلسطينية (5530) عملية متنوعة خلال عام 2020 بينها نحو مائة عملية مؤثرة أدت إلى مقتل (3) إسرائيليين، بينهم اثنين قتلا في محافظة جنين، أحدهم جندي قتل باستخدام حجر خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة يعبد والثانية مستوطنة قتلت قرب بلدة أم الريحان.

والقتيل الإسرائيلي الثالث مستوطن قضى في عملية طعن بتل أبيب نفذها الأسير خليل عبد الخالق دويكات (45)عاما من روجيب بنابلس.

وأدت عمليات المقاومة لجرح (145) إسرائيليا، نحو ثلثهم (50) أصيبوا جراء عمليات المقاومة في القدس المحتلة.

ووثق التقرير (29) عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين، بينها عملية الشهيد محمود عمر كميل الذي أطلق النار على قوات الاحتلال المتمركزة عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس.

وفي عملية أخرى عند باب الأسباط، أصيب ضابط إسرائيلي إثر إطلاق الشهيد "شادي بنا" النار عليه قبل أن يستشهد برصاص
الاحتلال.

ورغم ظروف الحجر والاغلاق التي اتسمت فيها عام 2020، إلا أنه جرت (11) عملية دهس أو محاولة دهس، وجرى تنفيذ (27) عملية طعن أو محاولة طعن.

وأظهر التقرير تضاعف عدد المظاهرات والمسيرات الشعبية ليبلغ (444) مسيرة، كما بلغ عدد مقاومة اعتداءات المستوطنين (822) خلال العام، إضافة إلى (1958) مواجهة بأشكال متعددة.

وحسب التقرير فقد شهدت نقاط التماس والحواجز العسكرية مواجهات بين المواطنين الذين احتجوا على "صفقة القرن" و"ضم الضفة"، التي أجمع الشعب الفلسطيني على رفضها بالكامل.

وبرز صمود المواطنين في منع المستوطنين من تنفيذ أطماعهم في جبل العرمة في نابلس، حيث كافح المواطنين لمنع مصادرة الجبل وإقامة مستوطنة عليه.

وبلغ عدد عمليات إلقاء الحجارة (1960) عملية، وعدد عمليات إلقاء الزجاجات الحارقة والألعاب النارية (249) عملية، إضافة إلى (30) عملية زرع أو القاء عبوات ناسفة.

وذكر التقرير أن أعمال المقاومة توزعت في مختلف مناطق الضفة والقدس، وكانت أعلاها في القدس ورام الله وقلقيلية بواقع (982، 973، 922) على التوالي.

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