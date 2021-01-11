الزراعة بغزة تُحذر من دخول 216 ألف بيضة دجاج مصابة بميكروب (الميكوبلازما) للقطاع

حذرت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الاثنين، من دخول 216 ألف بيضة (فقس) دجاج لاحم، إلى القطاع تبين إصابتها بميكروب (الميكوبلازما).





وأضافت الوزارة، عبر صفحتها على موقع (فيسبوك)، أن الفحص المخبري، أكد إصابة البيض بالميكروب، منوهة إلى أن الوزارة لم تتمكن من إتلاف كامل الكمية.







وأهابت، بنقابة مربي الدواجن، ومربي الدجاج اللاحم، عدم شراء أو تربية الصوص الناتج من هذا البيض المصاب.







وطالبت الوزارة، مربي الدجاج بالتواصل مع نقابة مربي الدواجن والإدارة العامة للبيطرة في الوزارة، ودائرة الإنتاج الحيواني، لمعرفة مصدر البيض، وتاريخ الفقس.















غزة - دنيا الوطن