شؤون فلسطينية

فلسطين أول دولة بالشرق الأوسط توافق على استخدام لقاح (سبوتنك V) الروسي

فلسطين أول دولة بالشرق الأوسط توافق على استخدام لقاح (سبوتنك V) الروسي
رام الله - دنيا الوطن
أكد صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة الفلسطينية، هي الأولى التي سجلت موافقتها على لقاح (سبوتنك V) الروسي، المضاد لفيروس (كورونا) المستجد.

وأشار صندوق الاستثمار، إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، سجلت في إطار ترخيص الطوارئ، دون إجراء تجارب سريرية إضافية على أراضي الدولة، بعدما تم تقييم إجراء مماثل، لتسجيل سابق في كل من: الأرجنتين، وبوليفيا، وصربيا والجزائر.

ومن المقرر، تسليم لقاح (سبوتنيك V) إلى فلسطين في الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لـ (روسيا اليوم).

وقال كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي: "إن "الجودة العالية والفعالية للقاح (سبوتنيك V) تجذب اهتماماً متزايداً من عدد متزايد من البلدان، مشيراً إلى أن ذلك "سيؤدي إلى توسيع جغرافية تسجيلها وإمداداتها وإنتاجها".

وأضاف ديميترييف، أنه "بعد أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، سيتم استخدام (سبوتنيك V) في الشرق الأوسط أيضاً، مما يساعد بتوحيد جهودنا؛ لتحقيق نصر مشترك مبكر على عدوى فيروس (كورونا) من خلال تسهيل الوصول إلى لقاح فعال وآمن لمزيد من البلدان وسكانها".

وأوضح، أن تسجيل لقاح (سبوتنيك V)، جاء نتيجة  لمميزاته الرئيسية، المتمثلة في "فاعليته التي تزيد عن 90%، ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد الحالات الشديدة من مرض فيروس (كورونا)".

وأكد أن اللقاح تم إنتاجه على أساس منصة مثبتة ومدروسة جيداً من ناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تسبب نزلات البرد والتي واجهتها البشرية منذ آلاف السنين".

وأشار إلى أن (سبوتنيك V) يستخدم نوعين مختلفين من النواقل لجرعتين أثناء عملية التطعيم، مما يخلق مناعة أقوى مقارنة باللقاحات، التي تستخدم نفس آلية التوصيل لكلتا الجرعتين".

وقال: إنه "تم إثبات سلامة وفعالية ونقص الآثار السلبية طويلة المدى للقاحات الفيروس الغدي، في أكثر من 250 دراسة سريرية على مدى عقدين".

وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنه تم بالفعل تطعيم أكثر من 1.5 مليون شخص بلقاح (سبوتنيك V)، مشير إلى تعاون منتجي ومطوري اللقاح ولقاح استرازينيكا (AstraZeneca) في التجارب السريرية لتحسين فعالية لقاح (AstraZeneca) البريطاني.

هذا، وقد تمت الموافقة على لقاح (سبوتنيك V) في كل من: روسيا وبيلاروسيا وصربيا والأرجنتين وبوليفيا والجزائر، وبدأت عملية تسجيل لقاح للاتحاد الأوروبي.

أخبار ذات صلة

الوزير رائد رضوان يُباشر مهامه رئيساًً لهيئة مكافحة الفساد

الوزير رائد رضوان يُباشر مهامه رئيساًً لهيئة مكافحة الفساد

فلسطين تسجل 12 حالة وفاة و928 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل 12 حالة وفاة و928 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ديوان الموظفين: سيتم تثبيت موظفي العقود خلال ثلاث سنوات

ديوان الموظفين: سيتم تثبيت موظفي العقود خلال ثلاث سنوات

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

الخارجية المصرية: اجتماع الرباعية بالقاهرة استمرار لموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

الخارجية المصرية: اجتماع الرباعية بالقاهرة استمرار لموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

قوات الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخانيونس

قوات الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخانيونس

قيادي بحماس: على الحكومة أن ترحل والانتخابات لا تحتاج لأكثر من 60 يوماً

قيادي بحماس: على الحكومة أن ترحل والانتخابات لا تحتاج لأكثر من 60 يوماً

غداً.. صرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى بغزة

غداً.. صرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الوزير رائد رضوان يُباشر مهامه رئيساًً لهيئة مكافحة الفساد

الوزير رائد رضوان يُباشر مهامه رئيساًً لهيئة مكافحة الفساد

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

قوات الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخانيونس

قوات الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخانيونس

تحذير من تدهور الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان حسين مسالمة

تحذير من تدهور الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان حسين مسالمة

عصام يوسف يُهنئ النائب &#34;الظهراوي&#34; بفوزه برئاسة لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني

عصام يوسف يُهنئ النائب "الظهراوي" بفوزه برئاسة لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني

الاحتلال يهدم سورًا في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة

الاحتلال يهدم سورًا في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة

لجنة الصياغة بالتشريعي بغزة تناقش مشروعي قانوني التقاعد المبكر وحماية الأموال العامة

لجنة الصياغة بالتشريعي بغزة تناقش مشروعي قانوني التقاعد المبكر وحماية الأموال العامة

بداية طولكرم: الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

بداية طولكرم: الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

منوعات

شاهد: حسين الجسمي &#34;لو أغني لمصر 100 أغنية كل يوم مش كفاية&#34;

شاهد: حسين الجسمي "لو أغني لمصر 100 أغنية كل يوم مش كفاية"

شاهد: صور نادرة لفيروز بأمريكا في مرحلة شبابها

شاهد: صور نادرة لفيروز بأمريكا في مرحلة شبابها

شاهد: منة فضالي&#34; لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل&#34;

شاهد: منة فضالي" لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل"

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

شاهد: رحاب الجمل &#34;باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي&#34;

شاهد: رحاب الجمل "باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي"

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق&#34; هيوحشني حبك ليا&#34;

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق" هيوحشني حبك ليا"

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

عربي

الجزائر تُعلن عن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح (سبوتنيك V)

الجزائر تُعلن عن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح (سبوتنيك V)

الجيش المصري يتسلم &#34;سلاح شبحي&#34; جديد

الجيش المصري يتسلم "سلاح شبحي" جديد

الحوثيون: لن نتردد بإعلان الجهاد ضد إسرائيل عند أي حماقة

الحوثيون: لن نتردد بإعلان الجهاد ضد إسرائيل عند أي حماقة

واشنطن تُقرر تصنيف الحوثيين جماعة &#34;إرهابية&#34;

واشنطن تُقرر تصنيف الحوثيين جماعة "إرهابية"