فلسطين أول دولة بالشرق الأوسط توافق على استخدام لقاح (سبوتنك V) الروسي



هذا، وقد تمت الموافقة على لقاح (سبوتنيك V) في كل من: روسيا وبيلاروسيا وصربيا والأرجنتين وبوليفيا والجزائر، وبدأت عملية تسجيل لقاح للاتحاد الأوروبي.

وأشار صندوق الاستثمار، إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، سجلت في إطار ترخيص الطوارئ، دون إجراء تجارب سريرية إضافية على أراضي الدولة، بعدما تم تقييم إجراء مماثل، لتسجيل سابق في كل من: الأرجنتين، وبوليفيا، وصربيا والجزائر.ومن المقرر، تسليم لقاح (سبوتنيك V) إلى فلسطين في الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لـ (روسيا اليوم).وقال كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي: "إن "الجودة العالية والفعالية للقاح (سبوتنيك V) تجذب اهتماماً متزايداً من عدد متزايد من البلدان، مشيراً إلى أن ذلك "سيؤدي إلى توسيع جغرافية تسجيلها وإمداداتها وإنتاجها".وأضاف ديميترييف، أنه "بعد أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، سيتم استخدام (سبوتنيك V) في الشرق الأوسط أيضاً، مما يساعد بتوحيد جهودنا؛ لتحقيق نصر مشترك مبكر على عدوى فيروس (كورونا) من خلال تسهيل الوصول إلى لقاح فعال وآمن لمزيد من البلدان وسكانها".وأوضح، أن تسجيل لقاح (سبوتنيك V)، جاء نتيجة لمميزاته الرئيسية، المتمثلة في "فاعليته التي تزيد عن 90%، ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد الحالات الشديدة من مرض فيروس (كورونا)".وأكد أن اللقاح تم إنتاجه على أساس منصة مثبتة ومدروسة جيداً من ناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تسبب نزلات البرد والتي واجهتها البشرية منذ آلاف السنين".وأشار إلى أن (سبوتنيك V) يستخدم نوعين مختلفين من النواقل لجرعتين أثناء عملية التطعيم، مما يخلق مناعة أقوى مقارنة باللقاحات، التي تستخدم نفس آلية التوصيل لكلتا الجرعتين".وقال: إنه "تم إثبات سلامة وفعالية ونقص الآثار السلبية طويلة المدى للقاحات الفيروس الغدي، في أكثر من 250 دراسة سريرية على مدى عقدين".وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنه تم بالفعل تطعيم أكثر من 1.5 مليون شخص بلقاح (سبوتنيك V)، مشير إلى تعاون منتجي ومطوري اللقاح ولقاح استرازينيكا (AstraZeneca) في التجارب السريرية لتحسين فعالية لقاح (AstraZeneca) البريطاني.