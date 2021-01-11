فلسطين تسجل 12 حالة وفاة و928 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)



وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: طوباس (28)، قلقيلية (18)، نابلس (165)، سلفيت (28)، طولكرم (76)، جنين (40)، أريحا والأغوار (8)، الخليل (24)، رام الله (113)، وفي قطاع غزة (541)، وفي مدينة القدس (314).



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 95 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وتم تسجيل 4 حالات وفاة في الضفة الغربية في كل من: دورا (1)، نابلس (1)، رام الله والبيرة (1)، ضواحي القدس (1)، وفي قطاع غزة 6 وفيات، وحالتي وفاة في مدينة القدس.وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 928 إصابة، سجلت على النحو التالي: طوباس (26)، قلقيلية (12)، نابلس (61)، سلفيت (33)، طولكرم (51)، ضواحي القدس (30)، جنين (53)، أريحا والأغوار (7)، الخليل (54)، رام الله والبيرة (95)، بيت لحم (32)، وفي قطاع غزة (317)، وفي مدينة القدس (157).