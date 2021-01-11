شؤون فلسطينية

ديوان الموظفين: سيتم تثبيت موظفي العقود خلال ثلاث سنوات

ديوان الموظفين: سيتم تثبيت موظفي العقود خلال ثلاث سنوات
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام التخطيط الوظيفي، وجداول التشكيلات في ديوان الموظفين العام، وائل الريماوي، إنه سيتم معالجة ملف موظفي العقود في الخدمة المدنية، بتثبيتهم خلال ثلاث سنوات.

وأضاف، أنه سيتم تثبيت ثلث العقود للموجودين في الخدمة المدنية كل سنة، على أن يتم الانتهاء من ملفهم بعد ثلاث سنوات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار الريماوي إلى أن الوظائف الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها ستكون جميعها على نظام العقود، وبعد عامين يتم تثبيتها إذا كانت هناك حاجة في الدائرة الحكومية، وأيضاً بناء على تقييم أداء الموظف خلال العامين.

وبخصوص موظفي عقود المياومة، أوضح أنه سيتم معالجة ملفهم خلال السنوات المقبلة.

ولفت الريماوي، إلى أن مجلس الوزراء، سيصادق على نظام العقود الجديد، خلال الأسبوعين المقبلين.

يشار إلى أن عدد الموظفين في الخدمة المدينة، الذين يعملون على نظام العقود، يبلغ نحو 4 آلاف موظف.

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