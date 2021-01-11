دولي

(معاريف): تأجيل محاكمة نتنياهو للثامن من الشهر المقبل

(معاريف): تأجيل محاكمة نتنياهو للثامن من الشهر المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الاثنين، استئناف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 8 شباط/ فبراير، بحسب ما أفاد موقع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.

وأعلنت القاضية ريبيكا فريدمان فيلدمان، رئيسة هيئة القضاة في محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو، أن جلسة الاستماع في قضيته التي تم تأجيلها الأسبوع الماضي، ستعقد في غضون شهر تقريبًا، أي قبل حوالي ستة أسابيع من الانتخابات.

ووفقًا لإعلان القاضي فريدمان فيلدمان، سيرد رئيس الوزراء على لائحة الاتهام في الموعد الجديد المحدد، بدلاً من جلسة الاستماع المقررة في 13 كانون الثاني/ يناير.

وكانت المحكمة الإسرائيلية، أجلت الجمعة الماضية جلسة الاستماع إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بقضية الفساد، بسبب الإغلاق العام المفروض في البلاد؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا).

وفي أوائل عام 2020، وجهت إلى نتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، إلا أنه ينفي كل التهم الموجهة إليه.

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