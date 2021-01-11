الخارجية المصرية: اجتماع الرباعية بالقاهرة استمرار لموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، بوزارة الخارجية "قصر التحرير" مع نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية الأردن، ووزيري خارجية فرنسا وألمانيا، إحياء عملية السلام في المنطقة.



وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية في تصريح له، أهمية هذا الاجتماع، والذي يأتي ‏استمرارًا لموقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية، وسعيًا نحو إعادة استئناف المسار التفاوضي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



يذكر، أن الاجتماع الرباعي المصري الأردني الألماني الفرنسي، هو اجتماع لمجموعة الدول، التي تسعى لدفع جهود السلام في المنطقة، خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والرباعية الدولية وكافة الأطراف المعنية.