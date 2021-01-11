قوات الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، بوابل من الرصاص، وهاجمت المزارعين في أراضيهم الزراعية الحدودية شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن زوارق بحرية الاحتلال، أطلقت الرصاص صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وفتحت صوبها خراطيم المياه، وأجبرتها على الخروج لشاطئ البحر.



وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في المواقع العسكرية الجاثمة خلف الشريط الحدودي شرقي مدينة خانيونس، الرصاص صوب المزارعين، وهم يقومون بفلاحة أراضيهم الزراعية شرقاً، إضافة إلى إطلاق الرصاص صوب رعاة الأغنام في المنطقة الحدودية شرقي المدينة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وتتعمد قوات الاحتلال، بشكل يومي، استهداف الصيادين في بحر غزة، وتهاجم المزارعين ورعاة الأغنام في الأراضي الزراعية شمال وشرق القطاع.