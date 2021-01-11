غداً.. صرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بغزة، صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين، الذين قُطعت رواتبهم غداً الثلاثاء.
وذكرت الوزارة، أن الصرف، سيكون في كافة فروع بنك البريد، وذلك حسب ترتيبات الصرف، والآلية المتبعة في بنك البريد.
أعلنت وزارة المالية بغزة، صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين، الذين قُطعت رواتبهم غداً الثلاثاء.
وذكرت الوزارة، أن الصرف، سيكون في كافة فروع بنك البريد، وذلك حسب ترتيبات الصرف، والآلية المتبعة في بنك البريد.
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