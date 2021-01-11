غداً.. صرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية بغزة، صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين، الذين قُطعت رواتبهم غداً الثلاثاء.



​وذكرت الوزارة، أن الصرف، سيكون في كافة فروع بنك البريد، وذلك حسب ترتيبات الصرف، والآلية المتبعة في بنك البريد.