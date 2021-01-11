الحكومة المصرية تبحث أزمة العالقين المصريين بالإمارات





ويستمر هذا التعاون حتى إصدار قانون الهجرة، الذي انتهت الوزارة من إعداده وتقديمه لمجلس الوزراء، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب الجديد، ويتضمن هذا القانون صندوقاً للطوارئ ومظلة تأمينية للمصريين بالخارج، يتمحور دورها في التدخل السريع؛ لتقديم الدعم للمواطن المصري بالخارج، إذا ما لحق به أي شكل من الأزمات أو الأضرار".



رام الله - دنيا الوطنبحثت وزارة الهجرة المصرية، حل أزمة المصريين العالقين في الإمارات، المتوجهين للكويت، الذين تقطعت بهم السبل بسبب تعطل حركة الطيران.وقادت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جهوداً لتوفير الإقامة والرعاية واحتياجات هؤلاء، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأوضحت وزيرة الهجرة، "أن الوزارة تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال المصريين في إطار ما تطلقه وزارة الهجرة من مبادرات لدعم ومساعدة المصريين بالخارج، إذا ما استدعى الأمر ذلك.