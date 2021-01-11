شؤون فلسطينية

تحذير من تدهور الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان حسين مسالمة

تحذير من تدهور الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان حسين مسالمة
رام الله - دنيا الوطن
أعربت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن قلقها من تدهور الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان، حسين مسالمة (37 عاماً) من بيت لحم، المحكوم بالسجن لمدة 20 عاماً.

وأوضحت الهيئة في بيان، صدر اليوم الاثنين، أن الأسير مسالمة كان يعاني في الفترة السابقة من آلام وأوجاع حادة في البطن، لكن إدارة المعتقل، لم تكترث لوضعه، وماطلت بتحويله للمستشفى، لتشخيص حالته وتلقي العلاج، ليتبين إصابته فيما بعد بسرطان الدم (اللوكيميا)، ليرتفع بذلك عدد الأسرى المرضى المصابين بالسرطان داخل سجون الاحتلال إلى أكثر من 12 أسيراً، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضافت، أن الأسير مسالمة، يقبع حالياً داخل مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي، وجرى نقله قبل أيام لتلقي أولى جلسات العلاج الكيميائي، مشيرة إلى أنه يقبع حالياً داخل سجون الاحتلال ما يقارب 700 أسير مريض، من بينهم 300 أسير مصاب بأمراض مزمنة.

ولفتت الهيئة إلى أن إدارة سجون الاحتلال، تمعن بانتهاك الأسرى المرضى طبياً في كافة المعتقلات، فهي تتعمد استهدافهم بإهمال أوضاعهم الصحية، وعدم تقديم العلاج الناجع لهم والاستهتار بأرواحهم، ومع تفشي فيروس (كورونا)، وازدياد أعداد الإصابات بين صفوف الأسرى، أصبح هناك قلق واضح على مصير الأسرى المرضى ذوي المناعة المتهالكة كحال مرضى السرطان، خاصة وأن إدارة سجون الاحتلال، تحتجزهم بأقسام تفتقر لأدنى شروط الصحة والسلامة، وتعتبر بيئة حاضنة لانتشار الفيروس.

وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية والقانونية والإنسانية، بضرورة التدخل العاجل، والضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى لا سيما مرضى السرطان، وإنقاذ حياتهم.

أخبار ذات صلة

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

الخارجية المصرية: اجتماع الرباعية بالقاهرة يأتي استمرارا لموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

الخارجية المصرية: اجتماع الرباعية بالقاهرة يأتي استمرارا لموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

قوات الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخانيونس

قوات الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخانيونس

قيادي بحماس: على الحكومة أن ترحل والانتخابات لا تحتاج لأكثر من 60 يوماً

قيادي بحماس: على الحكومة أن ترحل والانتخابات لا تحتاج لأكثر من 60 يوماً

غداً.. صرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى بغزة

غداً.. صرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى بغزة

اشتية: ننتظر المرسوم الرئاسي لتحديد موعد عقد الانتخابات ومباشرة التجهيزات اللازمة

اشتية: ننتظر المرسوم الرئاسي لتحديد موعد عقد الانتخابات ومباشرة التجهيزات اللازمة

عصام يوسف يُهنئ النائب &#34;الظهراوي&#34; بفوزه برئاسة لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني

عصام يوسف يُهنئ النائب "الظهراوي" بفوزه برئاسة لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني

العالول: الوحدة الفلسطينية ركيزة أساسية واستعادة الموقف العربي الداعم لفلسطين ضرورة

العالول: الوحدة الفلسطينية ركيزة أساسية واستعادة الموقف العربي الداعم لفلسطين ضرورة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

قوات الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخانيونس

قوات الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخانيونس

تحذير من تدهور الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان حسين مسالمة

تحذير من تدهور الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان حسين مسالمة

عصام يوسف يُهنئ النائب &#34;الظهراوي&#34; بفوزه برئاسة لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني

عصام يوسف يُهنئ النائب "الظهراوي" بفوزه برئاسة لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني

الاحتلال يهدم سورًا في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة

الاحتلال يهدم سورًا في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة

لجنة الصياغة بالتشريعي بغزة تناقش مشروعي قانوني التقاعد المبكر وحماية الأموال العامة

لجنة الصياغة بالتشريعي بغزة تناقش مشروعي قانوني التقاعد المبكر وحماية الأموال العامة

بداية طولكرم: الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

بداية طولكرم: الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من سبسطية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من سبسطية

منوعات

شاهد: منة فضالي&#34; لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل&#34;

شاهد: منة فضالي" لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل"

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

شاهد: رحاب الجمل &#34;باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي&#34;

شاهد: رحاب الجمل "باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي"

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق&#34; هيوحشني حبك ليا&#34;

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق" هيوحشني حبك ليا"

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

شاهد: ابنة الفنانة أحلام بآخر ظهور لها.. هل تشبهها ؟

شاهد: ابنة الفنانة أحلام بآخر ظهور لها.. هل تشبهها ؟

بسمة بوسيل لهذه الفنانة &#34;لن يتزوجك&#34;

بسمة بوسيل لهذه الفنانة "لن يتزوجك"

عربي

الجزائر تُعلن عن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح (سبوتنيك V)

الجزائر تُعلن عن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح (سبوتنيك V)

الجيش المصري يتسلم &#34;سلاح شبحي&#34; جديد

الجيش المصري يتسلم "سلاح شبحي" جديد

واشنطن تُقرر تصنيف الحوثيين جماعة &#34;إرهابية&#34;

واشنطن تُقرر تصنيف الحوثيين جماعة "إرهابية"

تبون يعود إلى ألمانيا لاستكمال علاج (كورونا)

تبون يعود إلى ألمانيا لاستكمال علاج (كورونا)