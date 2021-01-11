شؤون فلسطينية

عصام يوسف يُهنئ النائب "الظهراوي" بفوزه برئاسة لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني

عصام يوسف يُهنئ النائب "الظهراوي" بفوزه برئاسة لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني
رام الله - دنيا الوطن
هنأ الدكتور عصام يوسف، رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، النائب محمد الظهراوي، بفوزه برئاسة لجنة فلسطين في البرلمان الأردني.

وأشاد يوسف في تصريح صحفي، صدر عنه اليوم الاثنين 11/1/2021 بحراك اللجنة المُباشر، رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، ونيتهم عقد اجتماعات مع وزيري الخارجية والأوقاف، للتباحث واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق هذه
الاعتداءات.

وجدد يوسف، الإشادة بدور الأردن ملكاً وحكومةً وشعباً، وما تمثله من دور رائد ومتميز بين دول المنطقة والعالم، والدور الكبير في حماية القدس والمسجد الأقصى.

وأشار يوسف إلى الدور الأردني الرئيسي في تقديم الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، مؤكداً أن الدعم المقدم في الجانب الإنساني يعد فخراً للإنسانية بأسرها، حيث يتصدر الأردن ملكاً وحكومةً وشعباً، الصفوف الأولى في تحمل عبء تداعيات الاحتلال على الشعب الفلسطيني والمنطقة.

ودعا يوسف إلى استمرار الدور الأردني، وتوسيع دائرة عمل لجنة فلسطين في دعم الشعب الفلسطيني، والسعي لمزيد من الحماية والتحصين للقدس؛ لحمايتها من التهويد، وحماية الضفة الغربية من الاستيطان والجدار، إلى جانب استمرار العمل لرفع الحصار عن غزة.

وقال: "نتمنى من البرلمان الأردني دوراً على مستوى البرلمانات العربية والعالمية، نصرة ومساندة للقضية الفلسطينية".

واستذكر يوسف، الراحل النائب الأردني السابق، رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب، يحيى السعود، بدعمه الكبير لفلسطين، ومشاركته في أسطول الحرية لرفع حصار غزة.

أخبار ذات صلة

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

الخارجية المصرية: اجتماع الرباعية بالقاهرة يأتي استمرارا لموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

الخارجية المصرية: اجتماع الرباعية بالقاهرة يأتي استمرارا لموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

قوات الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخانيونس

قوات الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخانيونس

قيادي بحماس: على الحكومة أن ترحل والانتخابات لا تحتاج لأكثر من 60 يوماً

قيادي بحماس: على الحكومة أن ترحل والانتخابات لا تحتاج لأكثر من 60 يوماً

غداً.. صرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى بغزة

غداً.. صرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى بغزة

تحذير من تدهور الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان حسين مسالمة

تحذير من تدهور الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان حسين مسالمة

اشتية: ننتظر المرسوم الرئاسي لتحديد موعد عقد الانتخابات ومباشرة التجهيزات اللازمة

اشتية: ننتظر المرسوم الرئاسي لتحديد موعد عقد الانتخابات ومباشرة التجهيزات اللازمة

العالول: الوحدة الفلسطينية ركيزة أساسية واستعادة الموقف العربي الداعم لفلسطين ضرورة

العالول: الوحدة الفلسطينية ركيزة أساسية واستعادة الموقف العربي الداعم لفلسطين ضرورة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

قوات الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخانيونس

قوات الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخانيونس

تحذير من تدهور الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان حسين مسالمة

تحذير من تدهور الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان حسين مسالمة

عصام يوسف يُهنئ النائب &#34;الظهراوي&#34; بفوزه برئاسة لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني

عصام يوسف يُهنئ النائب "الظهراوي" بفوزه برئاسة لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني

الاحتلال يهدم سورًا في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة

الاحتلال يهدم سورًا في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة

لجنة الصياغة بالتشريعي بغزة تناقش مشروعي قانوني التقاعد المبكر وحماية الأموال العامة

لجنة الصياغة بالتشريعي بغزة تناقش مشروعي قانوني التقاعد المبكر وحماية الأموال العامة

بداية طولكرم: الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

بداية طولكرم: الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من سبسطية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من سبسطية

منوعات

شاهد: منة فضالي&#34; لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل&#34;

شاهد: منة فضالي" لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل"

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

شاهد: رحاب الجمل &#34;باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي&#34;

شاهد: رحاب الجمل "باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي"

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق&#34; هيوحشني حبك ليا&#34;

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق" هيوحشني حبك ليا"

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

شاهد: ابنة الفنانة أحلام بآخر ظهور لها.. هل تشبهها ؟

شاهد: ابنة الفنانة أحلام بآخر ظهور لها.. هل تشبهها ؟

بسمة بوسيل لهذه الفنانة &#34;لن يتزوجك&#34;

بسمة بوسيل لهذه الفنانة "لن يتزوجك"

عربي

الجزائر تُعلن عن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح (سبوتنيك V)

الجزائر تُعلن عن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح (سبوتنيك V)

الجيش المصري يتسلم &#34;سلاح شبحي&#34; جديد

الجيش المصري يتسلم "سلاح شبحي" جديد

واشنطن تُقرر تصنيف الحوثيين جماعة &#34;إرهابية&#34;

واشنطن تُقرر تصنيف الحوثيين جماعة "إرهابية"

تبون يعود إلى ألمانيا لاستكمال علاج (كورونا)

تبون يعود إلى ألمانيا لاستكمال علاج (كورونا)