عصام يوسف يُهنئ النائب "الظهراوي" بفوزه برئاسة لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ الدكتور عصام يوسف، رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، النائب محمد الظهراوي، بفوزه برئاسة لجنة فلسطين في البرلمان الأردني.



وأشاد يوسف في تصريح صحفي، صدر عنه اليوم الاثنين 11/1/2021 بحراك اللجنة المُباشر، رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، ونيتهم عقد اجتماعات مع وزيري الخارجية والأوقاف، للتباحث واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق هذه

الاعتداءات.



وجدد يوسف، الإشادة بدور الأردن ملكاً وحكومةً وشعباً، وما تمثله من دور رائد ومتميز بين دول المنطقة والعالم، والدور الكبير في حماية القدس والمسجد الأقصى.



وأشار يوسف إلى الدور الأردني الرئيسي في تقديم الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، مؤكداً أن الدعم المقدم في الجانب الإنساني يعد فخراً للإنسانية بأسرها، حيث يتصدر الأردن ملكاً وحكومةً وشعباً، الصفوف الأولى في تحمل عبء تداعيات الاحتلال على الشعب الفلسطيني والمنطقة.



ودعا يوسف إلى استمرار الدور الأردني، وتوسيع دائرة عمل لجنة فلسطين في دعم الشعب الفلسطيني، والسعي لمزيد من الحماية والتحصين للقدس؛ لحمايتها من التهويد، وحماية الضفة الغربية من الاستيطان والجدار، إلى جانب استمرار العمل لرفع الحصار عن غزة.



وقال: "نتمنى من البرلمان الأردني دوراً على مستوى البرلمانات العربية والعالمية، نصرة ومساندة للقضية الفلسطينية".



واستذكر يوسف، الراحل النائب الأردني السابق، رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب، يحيى السعود، بدعمه الكبير لفلسطين، ومشاركته في أسطول الحرية لرفع حصار غزة.