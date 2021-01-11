الاحتلال يهدم سورًا في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سوراً في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات إسرائيلية، برفقة جنود الاحتلال، هدمت سوراً قرب مدخل البلدة الرئيسي، يحيط بقطعة أرض وقف، لصالح المواطن نزال محمد علي، من مخيم شعفاط المجاور للبلدة.