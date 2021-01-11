استطلاع إسرائيلي: فرصة فوز "نتنياهو" في الانتخابات ضعيفة بشكل أكبر من السابق

رام الله - دنيا الوطنأفاد استطلاع للرأي اليوم الاثنين، بأنّ فرصة فوز زعيم حزب (ليكود) بنيامين نتنياهو، ضعيفة بشكل أكبر من السابق بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة.وأوضح الاستطلاع، الذي أجرته إذاعة (103)، أنّ حزب (ليكود) بزعامة نتنياهو، سيحصد على 27 معقدًا بانخفاض بنحو مقعد إلى مقعدين عن استطلاعات رأي أخرى، أجريت في الأيام الأخيرة، في حين يُحافظ حزب (أمل جديد) بقيادة جدعون ساعر على 17 مقعدًا، يليه (اليمين الجديد) بزعامة نفتالي بينيت بـ 14 مقعدًا، وهو المكان الذي كان يجب أنّ يكون فيه حزب (هناك مستقبل) بزعامة يائير لابيد، الذي تراجع إلى 13 مقعدًا.وأكّد على أنّ القائمة المشتركة، ستتراجع إلى 10 مقاعد، بينما يرتفع شاس إلى 8 مقاعد، و7 لحزب يهدوت هتوراة، ومثلها لحزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان، في حين أنّ حزب "الإسرائيليون" بقيادة رون حوالداي سيحصد 5 مقاعد، والحزب الصهيوني الديني بزعامة بتسلئيل سموتيريتش 4 مقاعد، ومثلها لحزب أزرق- أبيض.وأشار إلى أنّ حزب تلام بقيادة موشيه يعلون، إلى جانب العمل وغيشر وتنوفا والحزب الاقتصادي وقدامى المحاربين والقوة اليهودية، لن يتجاوزوا نسبة الحسم، مُبيناً أنّ كتلة نتنياهو التي تضم ليكود وأحزاب الحريديم (شاس- يهدوت هتوراة) إلى جانب حزب سموتيريتش ستصل إلى 46 مقعدًا فقط، ومع إمكانية التوصل لاتفاق مع حزب بينيت فيمكن الوصول إلى 60 مقعدًا على الأقل، وهو أقل من المطلوب لتشكيل حكومة التي تتطلب 61 مقعدًا بالحد الأدنى.