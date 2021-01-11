حماس: ندعو لإطلاق حوار وطني لمناقشة آليات الانتخابات والتحضير لها

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت حركة المقاومة الإسلامية (|حماس)، اليوم الاثنين، عن خطوتين مهمتين لتحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام الفلسطيني.



وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع: "نحن أمام خطوتين لتحقيق مرحلة جادة؛ لإنهاء الانقسام، وتحقيق الشراكة الفلسطينية، الأولى: تتمثل بإصدار المراسيم من الرئيس عباس المتعلقة بالانتخابات الشاملة التشريعي والرئاسي والمجلس الوطني".



وأضاف: "الخطوة الثانية: تتمثل بإطلاق حوار وطني لمناقشة آلية الانتخابات والتحضير لها"، مُؤكّداً على أنّ الانتخابات عبارة عن خطوة أولى نحو بناء النظام السياسي، وتحقيق الشراكة مع الكل الوطني.



وتابع: "إنّ حركة حماس والفصائل، كانت ترغب بإجراء انتخابات متزامنة، لكنها أبدت مرونة كبيرة، وقدمت تنازلات متعددة في اتصالات التي جرت مع الوسطاء، والضمانات التي قُدمت من أجل إطلاق قطار الانتخابات الشاملة على قاعدة التتالي والترابط".



وأكّد القانوع، في ختام حديثه على أنّه ليس أمام شعبنا الفلسطيني إلا تحقيق الوحدة الوطنية، وإنجاح التجربة الديمقراطية؛ لمواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا الفلسطينية.