شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تُناشد المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى

هيئة الأسرى تُناشد المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير أصدرته اليوم الاثنين، مؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية والقانونية والإنسانية، بضرورة التدخل العاجل، والضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى، لاسيما مرضى السرطان، وإنقاذ حياتهم.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أنه يقبع حالياً داخل سجون الاحتلال ما يقارب 700 أسير مريض، من بينهم 300 أسير مصاب بأمراض مزمنة، وأكثر من اثني عشر أسيراً، يعانون من مرض السرطان  بدرجات متفاوتة.

وأشارت إلى أنه تم الإعلان مؤخراً عن إصابة الأسير حسين مسالمة (37 عاماً) من مدينة بيت لحم بسرطان الدم (اللوكيميا)، ليرتفع بذلك عدد الأسرى المرضى المصابين بالسرطان داخل سجون الاحتلال.

وأعربت هيئة الأسرى، عن قلقها من تدهور الحالة الصحية للأسير مسالمة، والمعتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن لـ 20 عاماً، خاصة أن الأسير، كان يعاني في الفترة السابقة من آلام وأوجاع حادة في البطن، لكن إدارة المعتقل لم تكترث لوضعه وماطلت بتحويله للمستشفى لتشخيص حالته وتلقي العلاج، ليتبين إصابته بعد ذلك بالسرطان.

وأضافت أن الأسير مسالمة، يقبع حالياً داخل مشفى (سوروكا) الإسرائيلي، وجرى نقله قبل أيام لتلقي أولى جلسات العلاج الكيميائي.

ولفتت الهيئة، إلى أن إدارة سجون الاحتلال، تمعن بانتهاك الأسرى المرضى طبياً بمختلف المعتقلات، فهي تتعمد استهدافهم بإهمال أوضاعهم الصحية وعدم تقديم العلاج الناجع والاستهتار بأرواحهم، ومع تفشي فيروس (كوفيد- 19)، (كورونا)، وازدياد أعداد الإصابات بين صفوف الأسرى، أصبح هناك قلق واضح على مصير الأسرى المرضى ذوي المناعة المتهالكة كحال مرضى السرطان، خاصة أن إدارة سجون الاحتلال، تحتجزهم بأقسام تفتقر إلى أدنى شروط الصحة والسلامة، وتعتبر بيئة حاضنة لانتشار الفيروس.

أخبار ذات صلة

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

الخارجية المصرية: اجتماع الرباعية بالقاهرة يأتي استمرارا لموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

الخارجية المصرية: اجتماع الرباعية بالقاهرة يأتي استمرارا لموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

قوات الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخانيونس

قوات الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخانيونس

قيادي بحماس: على الحكومة أن ترحل والانتخابات لا تحتاج لأكثر من 60 يوماً

قيادي بحماس: على الحكومة أن ترحل والانتخابات لا تحتاج لأكثر من 60 يوماً

غداً.. صرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى بغزة

غداً.. صرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى بغزة

تحذير من تدهور الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان حسين مسالمة

تحذير من تدهور الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان حسين مسالمة

اشتية: ننتظر المرسوم الرئاسي لتحديد موعد عقد الانتخابات ومباشرة التجهيزات اللازمة

اشتية: ننتظر المرسوم الرئاسي لتحديد موعد عقد الانتخابات ومباشرة التجهيزات اللازمة

عصام يوسف يُهنئ النائب &#34;الظهراوي&#34; بفوزه برئاسة لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني

عصام يوسف يُهنئ النائب "الظهراوي" بفوزه برئاسة لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

قوات الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخانيونس

قوات الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخانيونس

تحذير من تدهور الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان حسين مسالمة

تحذير من تدهور الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان حسين مسالمة

عصام يوسف يُهنئ النائب &#34;الظهراوي&#34; بفوزه برئاسة لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني

عصام يوسف يُهنئ النائب "الظهراوي" بفوزه برئاسة لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني

الاحتلال يهدم سورًا في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة

الاحتلال يهدم سورًا في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة

لجنة الصياغة بالتشريعي بغزة تناقش مشروعي قانوني التقاعد المبكر وحماية الأموال العامة

لجنة الصياغة بالتشريعي بغزة تناقش مشروعي قانوني التقاعد المبكر وحماية الأموال العامة

بداية طولكرم: الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

بداية طولكرم: الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من سبسطية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من سبسطية

منوعات

شاهد: منة فضالي&#34; لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل&#34;

شاهد: منة فضالي" لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل"

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

شاهد: رحاب الجمل &#34;باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي&#34;

شاهد: رحاب الجمل "باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي"

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق&#34; هيوحشني حبك ليا&#34;

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق" هيوحشني حبك ليا"

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

شاهد: ابنة الفنانة أحلام بآخر ظهور لها.. هل تشبهها ؟

شاهد: ابنة الفنانة أحلام بآخر ظهور لها.. هل تشبهها ؟

بسمة بوسيل لهذه الفنانة &#34;لن يتزوجك&#34;

بسمة بوسيل لهذه الفنانة "لن يتزوجك"

عربي

الجزائر تُعلن عن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح (سبوتنيك V)

الجزائر تُعلن عن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح (سبوتنيك V)

الجيش المصري يتسلم &#34;سلاح شبحي&#34; جديد

الجيش المصري يتسلم "سلاح شبحي" جديد

واشنطن تُقرر تصنيف الحوثيين جماعة &#34;إرهابية&#34;

واشنطن تُقرر تصنيف الحوثيين جماعة "إرهابية"

تبون يعود إلى ألمانيا لاستكمال علاج (كورونا)

تبون يعود إلى ألمانيا لاستكمال علاج (كورونا)