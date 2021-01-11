شؤون فلسطينية

بداية طولكرم: الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

بداية طولكرم: الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية طولكرم، برئاسة القاضي فراس عبد الغني، وعضوية القاضي هيثم عيسى، والقاضي محمود الكرم، حكماً بإدانة المتهم (ع، ا) عن التهمة الأولى، وهي الاتجار بالمخدرات سنداً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالسجن مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني وعن التهمة الثانية، وهي حيازة مواد مخدرة سنداً للمادة 5/1 من ذات القانون، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة، وعليه تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني.

جاء هذا الحكم، استناداً إلى البينات والمرافعات، التي قدمها وكيل النيابة العامة، الأستاذ سعيد كلش، وذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة طولكرم.

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