الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من سبسطية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: عبد الناصر كايد ونجله نايف، ومحمد نمر غزال، وأيهم عقل، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.