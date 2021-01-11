الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من سبسطية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: عبد الناصر كايد ونجله نايف، ومحمد نمر غزال، وأيهم عقل، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: عبد الناصر كايد ونجله نايف، ومحمد نمر غزال، وأيهم عقل، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.
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