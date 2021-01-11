شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية توجّه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية توجّه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والاخلاقية؛ لوقف جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق المسجد الأقصى المبارك.

ودانت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، حفريات الاحتلال في ساحة البراق، الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وقرب باب المغاربة، ضمن مخطط تهويد المنطقة، ليشمل أطماعه في منطقة سلوان التي تتعرض يومياً لاستهداف متواصل يرمي إلى تهجير وطرد المقدسيين، سواء من خلال عمليات هدم المنازل، وتوزيع الإخطارات بالهدم، أو الاستيلاء على الأراضي وتجريفها، كما حصل بالأمس في حي وادي الربابة.

وأكدت الوزارة، أنها تنظر بخطورة بالغة لحفريات الاحتلال في ساحة البراق ومحيطها، وتعتبرها امتداداً للمخططات الإسرائيلية الرامية لتهويد الأقصى ومحيطه، وتمرداً وانتهاكاً صارخاً للقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات (يونسكو).

كما دانت الوزارة "مجزرة الزيتون" التي يواصل الاحتلال ومستوطنوه، ارتكابها في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها اقتلاع 130 شتلة زيتون وسرقتها في بلدة قصرة جنوب نابلس، وقبلها بأيام المجزرة البشعة، التي ارتكبت بحق 3 آلاف شجرة زيتون في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، في استهداف مستمر للأرض الفلسطينية، بهدف التوسع الاستيطاني.

أخبار ذات صلة

لجنة الصياغة بالتشريعي بغزة تناقش مشروعي قانوني التقاعد المبكر وحماية الأموال العامة

لجنة الصياغة بالتشريعي بغزة تناقش مشروعي قانوني التقاعد المبكر وحماية الأموال العامة

حماس: ندعو لإطلاق حوار وطني لمناقشة آليات الانتخابات والتحضير لها

حماس: ندعو لإطلاق حوار وطني لمناقشة آليات الانتخابات والتحضير لها

بداية طولكرم: الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

بداية طولكرم: الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من سبسطية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من سبسطية

الاحتلال يُواصل إغلاق مدخلي قرية المغير لليوم الخامس

الاحتلال يُواصل إغلاق مدخلي قرية المغير لليوم الخامس

الرئيس عباس يُصدر ثلاثة قرارات تتعلق بالشأن القضائي

الرئيس عباس يُصدر ثلاثة قرارات تتعلق بالشأن القضائي

حكومة الاحتلال بصدد الموافقة على بناء 850 وحدة استيطانية في الضفة

حكومة الاحتلال بصدد الموافقة على بناء 850 وحدة استيطانية في الضفة

الصحة بغزة: تسجيل ست حالات وفاة و317 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل ست حالات وفاة و317 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

لجنة الصياغة بالتشريعي بغزة تناقش مشروعي قانوني التقاعد المبكر وحماية الأموال العامة

لجنة الصياغة بالتشريعي بغزة تناقش مشروعي قانوني التقاعد المبكر وحماية الأموال العامة

بداية طولكرم: الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

بداية طولكرم: الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من سبسطية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من سبسطية

الاحتلال يُواصل إغلاق مدخلي قرية المغير لليوم الخامس

الاحتلال يُواصل إغلاق مدخلي قرية المغير لليوم الخامس

حكومة الاحتلال بصدد الموافقة على بناء 850 وحدة استيطانية في الضفة

حكومة الاحتلال بصدد الموافقة على بناء 850 وحدة استيطانية في الضفة

الاحتلال يشن عمليات دهم واعتقال بالضفة والقدس

الاحتلال يشن عمليات دهم واعتقال بالضفة والقدس

إصابة 4 عمال فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب قرية فرعون جنوب طولكرم

إصابة 4 عمال فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب قرية فرعون جنوب طولكرم

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الاثنين

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الاثنين

منوعات

شاهد: منة فضالي&#34; لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل&#34;

شاهد: منة فضالي" لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل"

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

شاهد: رحاب الجمل &#34;باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي&#34;

شاهد: رحاب الجمل "باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي"

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق&#34; هيوحشني حبك ليا&#34;

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق" هيوحشني حبك ليا"

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

شاهد: ابنة الفنانة أحلام بآخر ظهور لها.. هل تشبهها ؟

شاهد: ابنة الفنانة أحلام بآخر ظهور لها.. هل تشبهها ؟

بسمة بوسيل لهذه الفنانة &#34;لن يتزوجك&#34;

بسمة بوسيل لهذه الفنانة "لن يتزوجك"

عربي

واشنطن تُقرر تصنيف الحوثيين جماعة &#34;إرهابية&#34;

واشنطن تُقرر تصنيف الحوثيين جماعة "إرهابية"

تبون يعود إلى ألمانيا لاستكمال علاج (كورونا)

تبون يعود إلى ألمانيا لاستكمال علاج (كورونا)

الإمارات: نريد علاقات طبيعية مع تركيا وثمة مؤشرات مشجعة

الإمارات: نريد علاقات طبيعية مع تركيا وثمة مؤشرات مشجعة

اعتباراً من الاثنين.. البحرين تعلن السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي

اعتباراً من الاثنين.. البحرين تعلن السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي