الرئيس عباس يُصدر ثلاثة قرارات تتعلق بالشأن القضائي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، ثلاثة قرارات لها قوة القانون، تتعلق بالشأن القضائي.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد أصدر الرئيس عباس، قراراً بقانون، لتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر بموجب القرار الثاني، إنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث، يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.



وفي ذات السياق، أصدر الرئيس (أبو مازن)، قراراً بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف.



كما أصدر الرئيس، مساء أمس، قراراً بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر، بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.



وسيصدر ديوان الفتوى والتشريع هذا اليوم، عدداً من الجريدة الرسمية، تنشر فيه القرارات بقانون آنفة الذكر.