شؤون فلسطينية

حكومة الاحتلال بصدد الموافقة على بناء 850 وحدة استيطانية في الضفة

حكومة الاحتلال بصدد الموافقة على بناء 850 وحدة استيطانية في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
من المتوقع، أن توافق حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع المقبل، على بناء 850 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وشرقي القدس، وذلك قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإنه سيتم الموافقة على بناء 500 وحدة استيطانية في (إيتمار) و(بيت إيل) و(شافي شومرون) و(جفعات زئيف)، في حين أنه سيتم بناء 250 أخرى في بؤرة (نوفي نحميا) الاستيطانية، و100 وحدة استيطانية في “تل منشية”، التي قتل منها مؤخرًا مستوطنة في إحدى الغابات القريبة منها.

يذكر، أن الاستيطان الإسرائيلي، تضاعف خلال فترة الأربع سنوات الماضية، من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي شجعت على (خطة) الضم.

كما سعت دولة الاحتلال، وبتأييد أمريكي، إلى جعل مخطط "الضم"، أمراً واقعاً من خلال "المستويات العالية من الموافقات على بناء الوحدات الاستيطانية، بهدف "ضم" نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.

ووفقاً لمؤسسات حقوقية متابعة للتطور الاستيطاني في الضفة، فإن عدد المخططات التي تم الترويج لها في المستوطنات، تضاعف مرة ونصف، مقارنة بالسنوات الأربع السابقة، فيما تمت المصادقة على بناء 26331 وحدة سكنية في المستوطنات في الأعوام الأربعة الأخيرة (2017-2020)، مقابل 10331 وحدة سكنية في الأعوام 2013-2016".

كما تضاعف عدد المناقصات في المستوطنات، حيث تم طرح عطاءات لـ 2425 وحدة سكنية في المستوطنات مقابل 1164 وحدة سكنية في السنوات الأربع التي سبقتها، فيما تم تصميم مشاريع البنية التحتية والطرق؛ لإضافة مليون مستوطن آخر.

وشهدت السنوات الأربع لإدارة ترامب، إخلاء حوالي 6 عائلات فلسطينية في الحي الإسلامي، والشيخ جراح بالقدس الشرقية، مقارنة بأسرة واحدة فقط في سلوان في السنوات الأربع التي سبقتها.

كما منحت إدارة ترامب، قوة الولايات المتحدة الأمريكية لصالح المصالح الضيقة لمجموعة صغيرة ومتطرفة من المستوطنين، وألحقت أضرارًا جسيمة بدولة الاحتلال.

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