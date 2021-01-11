عربي

الحوثيون: لن نتردد بإعلان الجهاد ضد إسرائيل عند أي حماقة

الحوثيون: لن نتردد بإعلان الجهاد ضد إسرائيل عند أي حماقة
رام الله - دنيا الوطن
حذر فضل أبو طالب، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي باليمن، من أنه إذا تورط الاحتلال الإسرائيلي، بأي حماقة ضد شعب اليمن، فلن يتردد الشعب بإعلان الجهاد ضده.

وقال فضل أبو طالب: "الشعب لن يتردد في توجيه أقسى الضربات الممكنة؛ لاستهداف الأهداف الحساسة جداً على كيان العدو الإسرائيلي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وحول التصريحات الإسرائيلية بمراقبة الوضع في اليمن، قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي: "تكررت تصريحات مجرمي الحرب الصهاينة، التي تتحدث عن اليمن كتهديد للكيان الصهيوني، لذلك نود التذكير هنا بما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهو أن موقفنا في العداء لإسرائيل ككيان غاصب ومعاد لأمتنا الإسلامية، هو موقف مبدئي، وإنساني، وأخلاقي، والتزام ديني، نلتقي فيه مع الأحرار والشرفاء من أمتنا الإسلامية".

وأكمل محذراً: "إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله، ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقسى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً على كيان العدو الإسرائيلي".

أخبار ذات صلة

واشنطن تُقرر تصنيف الحوثيين جماعة &#34;إرهابية&#34;

واشنطن تُقرر تصنيف الحوثيين جماعة "إرهابية"

تبون يعود إلى ألمانيا لاستكمال علاج (كورونا)

تبون يعود إلى ألمانيا لاستكمال علاج (كورونا)

بدء الاجتماعات التحضيرية لـ&#34;الرباعية&#34; بالقاهرة لتحريك عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

بدء الاجتماعات التحضيرية لـ"الرباعية" بالقاهرة لتحريك عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

الإمارات: نريد علاقات طبيعية مع تركيا وثمة مؤشرات مشجعة

الإمارات: نريد علاقات طبيعية مع تركيا وثمة مؤشرات مشجعة

اعتباراً من الاثنين.. البحرين تعلن السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي

اعتباراً من الاثنين.. البحرين تعلن السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي

ولي العهد السعودي يطلق مشروع &#34;ذا لاين&#34; في مدينة نيوم

ولي العهد السعودي يطلق مشروع "ذا لاين" في مدينة نيوم

الجزائر: تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر: تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الإمارات تتخطى حاجز مليون جرعة لقاح (كورونا)

الإمارات تتخطى حاجز مليون جرعة لقاح (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

لجنة الصياغة بالتشريعي بغزة تناقش مشروعي قانوني التقاعد المبكر وحماية الأموال العامة

لجنة الصياغة بالتشريعي بغزة تناقش مشروعي قانوني التقاعد المبكر وحماية الأموال العامة

بداية طولكرم: الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

بداية طولكرم: الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من سبسطية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من سبسطية

الاحتلال يُواصل إغلاق مدخلي قرية المغير لليوم الخامس

الاحتلال يُواصل إغلاق مدخلي قرية المغير لليوم الخامس

حكومة الاحتلال بصدد الموافقة على بناء 850 وحدة استيطانية في الضفة

حكومة الاحتلال بصدد الموافقة على بناء 850 وحدة استيطانية في الضفة

الاحتلال يشن عمليات دهم واعتقال بالضفة والقدس

الاحتلال يشن عمليات دهم واعتقال بالضفة والقدس

إصابة 4 عمال فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب قرية فرعون جنوب طولكرم

إصابة 4 عمال فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب قرية فرعون جنوب طولكرم

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الاثنين

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الاثنين

منوعات

شاهد: منة فضالي&#34; لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل&#34;

شاهد: منة فضالي" لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل"

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

شاهد: رحاب الجمل &#34;باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي&#34;

شاهد: رحاب الجمل "باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي"

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق&#34; هيوحشني حبك ليا&#34;

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق" هيوحشني حبك ليا"

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

شاهد: ابنة الفنانة أحلام بآخر ظهور لها.. هل تشبهها ؟

شاهد: ابنة الفنانة أحلام بآخر ظهور لها.. هل تشبهها ؟

بسمة بوسيل لهذه الفنانة &#34;لن يتزوجك&#34;

بسمة بوسيل لهذه الفنانة "لن يتزوجك"

عربي

واشنطن تُقرر تصنيف الحوثيين جماعة &#34;إرهابية&#34;

واشنطن تُقرر تصنيف الحوثيين جماعة "إرهابية"

تبون يعود إلى ألمانيا لاستكمال علاج (كورونا)

تبون يعود إلى ألمانيا لاستكمال علاج (كورونا)

الإمارات: نريد علاقات طبيعية مع تركيا وثمة مؤشرات مشجعة

الإمارات: نريد علاقات طبيعية مع تركيا وثمة مؤشرات مشجعة

اعتباراً من الاثنين.. البحرين تعلن السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي

اعتباراً من الاثنين.. البحرين تعلن السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي