الحوثيون: لن نتردد بإعلان الجهاد ضد إسرائيل عند أي حماقة



وقال فضل أبو طالب: "الشعب لن يتردد في توجيه أقسى الضربات الممكنة؛ لاستهداف الأهداف الحساسة جداً على كيان العدو الإسرائيلي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وحول التصريحات الإسرائيلية بمراقبة الوضع في اليمن، قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي: "تكررت تصريحات مجرمي الحرب الصهاينة، التي تتحدث عن اليمن كتهديد للكيان الصهيوني، لذلك نود التذكير هنا بما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهو أن موقفنا في العداء لإسرائيل ككيان غاصب ومعاد لأمتنا الإسلامية، هو موقف مبدئي، وإنساني، وأخلاقي، والتزام ديني، نلتقي فيه مع الأحرار والشرفاء من أمتنا الإسلامية".



وأكمل محذراً: "إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله، ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقسى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً على كيان العدو الإسرائيلي".

رام الله - دنيا الوطنحذر فضل أبو طالب، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي باليمن، من أنه إذا تورط الاحتلال الإسرائيلي، بأي حماقة ضد شعب اليمن، فلن يتردد الشعب بإعلان الجهاد ضده.