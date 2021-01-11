دولي

فريق منظمة الصحة العالمية إلى الصين في (مهمة كورونا)

فريق منظمة الصحة العالمية إلى الصين في (مهمة كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الصينية، الاثنين، أن فريق منظمة الصحة العالمية، الذي كان من المفترض، أن يزور الصين الأسبوع الماضي؛ للتحقيق في منشأ وباء (كورونا)، سيبدأ مهمته الخميس.

وتعتبر هذه الزيارة في غاية الحساسية لبكين، الحريصة على عدم تحمل أي مسؤولية في انتشار وباء (كوفيد- 19) الذي أودى بحياة أكثر من 1.9 مليون شخص حول العالم، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وألغيت الزيارة في اللحظة الأخيرة، الأسبوع الماضي، لعدم استكمال التصريحات الضرورية للفريق.

وظهر المرض لأول مرة أواخر عام 2019 في الصين، وتحديداً في مدينة ووهان، التابعة لمقاطعة خوبي وسط البلاد، قبل أن ينتشر إلى كل دول العالم تقريباً.

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