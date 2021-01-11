شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل ست حالات وفاة و317 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل ست حالات وفاة و317 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، تسجيل ست حالات وفاة، و317 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 1583 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى تعافي 541 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما إجمالي تراكمي للمصابين، بلغ 45674 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 7907 حالات.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين، بلغ 37320 حالة، وإجمالي الوفيات 447 حالة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 213 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 117 حالة.

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