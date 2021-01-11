واشنطن تُقرر تصنيف الحوثيين جماعة "إرهابية"

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت واشنطن، ليل الأحد، أنها قررت تصنيف جماعات الحوثي في اليمن جماعة "إرهابية".



وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو: "إن التصنيف يهدف إلى محاسبة الحوثيين على أعمالهم، بما فيها الهجمات العابرة للحدود، التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأضاف في بيان: إن وزارته، ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف الجماعة الموالية لإيران "منظمة إرهابية أجنبية".



وتابع الوزير في بيان: "أعتزم أيضاً إدراج 3 من قادة الحوثي على قائمة الإرهابيين الدوليين، هم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم".