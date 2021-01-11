دولي

أرنولد شوارزنيغر: مقتحمو الكونغرس نازيون.. وترامب "فاشل"

أرنولد شوارزنيغر: مقتحمو الكونغرس نازيون.. وترامب "فاشل"
رام الله - دنيا الوطن
شبّه حاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر مقتحمي مقر الكونغرس الأميركي من أنصار دونالد ترامب بـ"النازيين"، واصفا الرئيس المنتهية ولايته بـ"الزعيم الفاشل".

وقال أسطورة هوليوود في مقطع فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، إن "ترامب سيسجل في التاريخ باعتباره أسوأ رئيس على الإطلاق"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتابع شوارزنيغر، وهو سياسي جمهوري: "يوم الأربعاء كانت ليلة الزجاج المكسور هنا في الولايات المتحدة"، في إشارة إلى أحداث اقتحام مبنى الكابيتول، مقر مجلسي الشيوخ والنواب.

واستخدم شوارزنيغر تعبير "ليلة الزجاج المكسور" لتشبيه ما حدث بتخريب النازيين في ألمانيا والنمسا لمنازل اليهود ومدارسهم وشركاتهم عام 1938.

وتابع: "لكن الغوغاء لم يكتفوا بتحطيم نوافذ مبنى الكابيتول، بل حطموا الأفكار التي أخذناها كأمر مسلم به. لقد دهسوا المبادئ التي تأسست عليها بلادنا".

شوارزنيغر، المولود في النمسا، شبه أيضا جماعة "براود بويز" الأميركية اليمينية المتطرفة بالنازيين، علما أنه تم القبض على بعضهم في واشنطن قبل وبعد أعمال الشغب.

وتابع في مقطع الفيديو: "سعى الرئيس ترامب لقلب نتائج الانتخابات (...). سعى إلى انقلاب من خلال تضليل الناس بالأكاذيب".

ووصف ترامب بـ"الزعيم الفاشل"، وقال إنه "يشعر بالارتياح لأن رئاسته تقترب من نهايتها، وستصبح قريبا غير ذات قيمة مثل تغريدة قديمة".

ودعا شوارزنيغر إلى الوحدة الوطنية، وتعهد بدعم الرئيس المنتخب جو بايدن بعد تصديق أعضاء الكونجرس على نتائج الانتخابات التي أقرت فوزه.

وأضاف: "لهؤلاء الذين يعتقدون أنهم يستطيعون تعطيل دستور الولايات المتحدة، اعرفوا هذا: لن تفوزوا أبدا".

وقال: "أعتقد، بقدر ما هزتنا أحداث الأيام الأخيرة، أننا سنخرج أقوى لأننا نفهم الآن ما يمكن أن نخسره"، مضيفا أن "أولئك الذين يقفون وراء أعمال الشغب والذين أثاروها ستتم محاسبتهم قريبا".


 


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