دولي

مفاجأة.. لماذا زار (إف بي آي) متطرفين قبل اقتحام الكونغرس؟

مفاجأة.. لماذا زار (إف بي آي) متطرفين قبل اقتحام الكونغرس؟
رام الله - دنيا الوطن
قبل أيام من أحداث الشغب، التي اندلعت في الكونغرس، الأسبوع الماضي، زار ممثلون عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) عدداً من عتاة أنصار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأميركية عن مصادر مطلعة على الأمر، قولها: إن ممثلي الـ (إف بي آي) طلبوا من المتشددين بدعم ترامب، عدم السفر إلى واشنطن في محاولة لإثنائهم عن المشاركة في التجمع الحاشد، الذي دعا إليه الرئيس المنتهية ولايته، لتعطيل المصادقة على فوز جو بايدن بالكونغرس.

وليس واضحاً حتى الآن، كم عدد هؤلاء الذين جرت زيارتهم، ولا موعد تلك الزيارة.

وكانت شبكة (إن بي سي) الإخبارية الأميركية، قد أفادت في وقت سابق، أن "عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي، زاروا أكثر من 10 أشخاص، كانوا بصدد المشاركة في التجمع الحاشد الذي دعا إليه ترامب"، وحذر المكتب شرطة (كابيتول) من احتمال اندلاع أعمال عنف في ذلك اليوم، ولكن بدا أن هؤلاء المتشددين أو نظرائهم لم يستجيبوا لهذه الدعوات.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم في أحداث اقتحام الكونغرس، وأصيب العشرات، واعتقل أكثر من 50 شخصاً، وعاث المشاغبون فساداً في مبنى الكونغرس، لكنهم فشلوا في تعطيل المصادقة على فوز بايدن.

وفي إشارة على المخاوف من خروج الأمور عن السيطرة، نشرت السلطات الأميركية مزيداً من القوات بواشنطن قبيل الاحتجاجات المفترضة، لكن الأخيرة فاقت كل التوقعات، ووصلت إلى حد اقتحام الكونغرس، في حادثة هزت صورة الديمقراطية الأميركية في العالم.

وكان من بين المشاركين في الاحتجاجات جماعات معروفة بتطرفها، مثل جماعة "براود بويز" اليمينية.

وزحف عناصر الجماعة نحو العاصمة واشنطن قبل ليلة من تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات التي فاز بها بايدن، في مشهد لم تره الولايات المتحدة منذ 200 عام.

والمعروف عن جماعة "براود بويز" أنها نشأت عام 2016، وهم يمجدون العرق الأبيض، ويتخذون من الفاشية الجديدة سياسة لهم، وألد أعدائهم المهاجرون واليساريون المتطرفون.

ويتخذ عناصر الجماعة من العنف السياسي ولغة الكراهية نهجاً في مواجهة خصومهم، حيث سجلت الشوارع الأميركية، حوادث عدة، كانوا هم وراءها، وحظرت وسائل التواصل حسابات حركتهم مراراً.

أخبار ذات صلة

أرنولد شوارزنيغر: مقتحمو الكونغرس نازيون.. وترامب &#34;فاشل&#34;

أرنولد شوارزنيغر: مقتحمو الكونغرس نازيون.. وترامب "فاشل"

(كورونا) بالعالم: أكثر من مليون و943 ألف وفاة و90 مليوناً و694 ألف إصابة

(كورونا) بالعالم: أكثر من مليون و943 ألف وفاة و90 مليوناً و694 ألف إصابة

بيلوسي: يجب على مجلس النواب التصويت على دعوة بنس لعزل ترامب

بيلوسي: يجب على مجلس النواب التصويت على دعوة بنس لعزل ترامب

انخفاض لافت بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) في إيطاليا

انخفاض لافت بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) في إيطاليا

زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب العاصمة التركية أنقرة

زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب العاصمة التركية أنقرة

بريطانيا تسجل انخفاضاً بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل انخفاضاً بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

نتنياهو: إسرائيل ستكون الأولى بالعالم التي تخرج من أزمة (كورونا) صحياً واقتصادياً

نتنياهو: إسرائيل ستكون الأولى بالعالم التي تخرج من أزمة (كورونا) صحياً واقتصادياً

&#34;الأغلبية الديمقراطية&#34;: قد نصوت على محاكمة ترامب الثلاثاء أو الأربعاء

"الأغلبية الديمقراطية": قد نصوت على محاكمة ترامب الثلاثاء أو الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن عمليات دهم واعتقال بالضفة والقدس

الاحتلال يشن عمليات دهم واعتقال بالضفة والقدس

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

الاحتلال يستدعي شاباً من الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يستدعي شاباً من الخضر جنوب بيت لحم

الطقس: أجواء معتدلة بالمناطق المنخفضة ومائلة للبرودة في القمم الجبلية

الطقس: أجواء معتدلة بالمناطق المنخفضة ومائلة للبرودة في القمم الجبلية

تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بمحافظة سلفيت

تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بمحافظة سلفيت

طوباس: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

طوباس: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

الأردن يُدين تنفيذ إسرائيل حفريات في ساحة حائط البراق

الأردن يُدين تنفيذ إسرائيل حفريات في ساحة حائط البراق

شاهد: بعد خلاف دام (22 عاماً).. إتمام صلح عائلي في قرية صير جنوب جنين

شاهد: بعد خلاف دام (22 عاماً).. إتمام صلح عائلي في قرية صير جنوب جنين

منوعات

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

شاهد: رحاب الجمل &#34;باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي&#34;

شاهد: رحاب الجمل "باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي"

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق&#34; هيوحشني حبك ليا&#34;

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق" هيوحشني حبك ليا"

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

شاهد: ابنة الفنانة أحلام بآخر ظهور لها.. هل تشبهها ؟

شاهد: ابنة الفنانة أحلام بآخر ظهور لها.. هل تشبهها ؟

بسمة بوسيل لهذه الفنانة &#34;لن يتزوجك&#34;

بسمة بوسيل لهذه الفنانة "لن يتزوجك"

شاهد: باسم سمرة &#34;رحاب الجمل أرادت الانتقام مني&#34;

شاهد: باسم سمرة "رحاب الجمل أرادت الانتقام مني"

وفاة الفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس (كورونا)

وفاة الفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس (كورونا)

عربي

اعتباراً من الاثنين.. البحرين تعلن السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي

اعتباراً من الاثنين.. البحرين تعلن السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي

ولي العهد السعودي يطلق مشروع &#34;ذا لاين&#34; في مدينة نيوم

ولي العهد السعودي يطلق مشروع "ذا لاين" في مدينة نيوم

الجزائر: تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر: تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الإمارات تتخطى حاجز مليون جرعة لقاح (كورونا)

الإمارات تتخطى حاجز مليون جرعة لقاح (كورونا)