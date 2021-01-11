دولي

(كورونا) بالعالم: أكثر من مليون و943 ألف وفاة و90 مليوناً و694 ألف إصابة

(كورونا) بالعالم: أكثر من مليون و943 ألف وفاة و90 مليوناً و694 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، بلغ مليوناً و943 ألفاً و184 وفاة، فيما تقترب حصيلة المصابين من 90 مليوناً و694 ألف إصابة، تعافى منهم نحو 64 مليوناً و815 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 218 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وبما أن دول العالم، سجلت أمس الأحد، تراجعاً طفيفاً مقارنة باليوم الذي سبقه في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، إلا أنها سجلت تراجعاً ملموساً في عدد الوفيات، حيث سُجل 612 ألف و214 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 8,836 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,792 وفاة)، والمكسيك (1,135 وفاة)، وبريطانيا (563 وفاة)، والبرازيل (483 وفاة)، وروسيا (456 وفاة)، حيث تقدمت كل من المكسيك وبريطانيا على حساب البرازيل، فيما عادت روسيا لتتقدم من جديد على حساب ألمانيا التي تراجعت الى المركز السادس مسجلة (373 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (213,453 إصابة)، وبريطانيا (54,940 إصابة)، والبرازيل (29,792 إصابة)، وروسيا (22,851 إصابة)، وإيطاليا (18,627 إصابة)، حيث تقدمت بريطانيا على حساب البرازيل، فيما عادت إيطاليا للانضمام الى الدول الخمس عالميا بعد ان غادرتها مؤخراً، حيث تقدمت على جنوب أفريقيا التي حلت في المستوى السادس مسجلة (17,421 إصابة). 

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (383,275 وفاة)، والبرازيل (203,140 وفاة)، والهند (151,198 وفاة)، والمكسيك (133,706 وفيات)، وبريطانيا (81,431 وفاة).

فيما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (22,917,334 إصابة)، والهند (10,467,431 إصابة)، والبرازيل (8,105,790 إصابة)، وروسيا (3,401,954 إصابات)، وبريطانيا (3,072,349 إصابة).

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