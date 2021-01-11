(هآرتس): تخوفات إسرائيلية من اندلاع موجة تصعيد بالضفة لهذا السبب

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت المنظومة الأمنية الإسرائيلية، عن قلقها من تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وعناصر الشرطة، وقوات الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية.



وبحسب صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، حذرت المنظومة الأمنية الإسرائيلية، من اندلاع موجة تصعيد جديدة بالضفة الغربية، بسبب عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين.



ونقلت الصحيفة عن تقارير المنظومة الأمنية، أنه خلال العام 2020 تم الإبلاغ عن وقوع 370 حادثة عنف من المستوطنين، فقط 10% منها كانت ضد أفراد بالشرطة أو الجيش الإسرائيلي.



وبحسب التقرير، فإن حوالي 206 حادثة من هذه الحوادث، وقعت تحت بند جريمة قومية، شملت هجمات وتخريب ممتلكات وقذف حجارة تجاه الفلسطينيين، قام بها عناصر شبيبة التلال الإرهابية.



ووفقاً للصحيفة، أكد مصدر في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية، فقدت سيطرتها على سلوك هذا التنظيم الإرهابي، الذي قد يؤدي بالنهاية الى كارثة قومية، قد يشعل موجة تصعيد بالضفة.