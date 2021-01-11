شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن عمليات دهم واعتقال بالضفة والقدس

الاحتلال يشن عمليات دهم واعتقال بالضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة دهم وتفتيش في أنحاء متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين، واعتقلت عدداً من المواطنين، كما اندلعت مواجهات في بلدة قباطية.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة شبان، بعد دهم منازل ذويهم في بلدة قباطية، وهم: أحمد طلال كميل، ومجدي حمزة سباعنة، وأحمد حسن نزال، ومنتصر فيصل خزيمية، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

وأفادت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكانت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز (الكونتينر) شمال شرق بيت لحم، قد اعتقلت مساء أمس، الشاب ربيع عوض كميل (18 عاماً) من بلدة قباطية جنوب جنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الدوح، بعد دهم وتفتيش منزله في مدينة جنين.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب نايف كايد غزال، بعد اقتحام بلدة سبسطية شمال المدينة، فيما اعتقلت المواطن علي منصور، بعد دهم منزله في مخيم بلاطة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون، واعتقلت الشبان محمد إياد صافي، وعلاء قاسم ومحمد الجبيدي، بعد دهم وتفتيش منازلهم في المخيم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمد ماهر شجاعية، بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة دير جرير شرق رام الله.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم قلنديا وبلدة بيزريت، وجابت عدداً من الشوارع في المنطقتين، قبل الانسحاب دون أي تبليغ عن اعتقالات.

وفي بيت لحم، سلّمت قوات الاحتلال، الشاب قصي علي عيسى (39 عاماً)، من بلدة الخضر بلاغاً لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة (غوش عتصيون) جنوباً، بعد دهم منزل ذويه في البلدة القديمة، وتفتيشه.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان أسامة الفاخوري، وعبد محمد عطا درباس، وسيف رمضان عبيد، ونصر درويش، بعد دهم وتفتيش منازلهم في بلدة العيساوية.

وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة يومياً، حملات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة، ويتخللها إرهاب المواطنين والنساء والأطفال، والاعتقال والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

أخبار ذات صلة

(هآرتس): تخوفات إسرائيلية من اندلاع موجة تصعيد بالضفة لهذا السبب

(هآرتس): تخوفات إسرائيلية من اندلاع موجة تصعيد بالضفة لهذا السبب

إصابة 4 عمال فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب قرية فرعون جنوب طولكرم

إصابة 4 عمال فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب قرية فرعون جنوب طولكرم

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الاثنين

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الاثنين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

الاحتلال يستدعي شاباً من الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يستدعي شاباً من الخضر جنوب بيت لحم

قرار بتجميد شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة

قرار بتجميد شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة

القدس: وفاتان و157 إصابة خلال يومين بسبب (كورونا)

القدس: وفاتان و157 إصابة خلال يومين بسبب (كورونا)

الاحتلال يشن حملات دهم واعتقال في مناطق متفرقة بالضفة

الاحتلال يشن حملات دهم واعتقال في مناطق متفرقة بالضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن عمليات دهم واعتقال بالضفة والقدس

الاحتلال يشن عمليات دهم واعتقال بالضفة والقدس

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

الاحتلال يستدعي شاباً من الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يستدعي شاباً من الخضر جنوب بيت لحم

الطقس: أجواء معتدلة بالمناطق المنخفضة ومائلة للبرودة في القمم الجبلية

الطقس: أجواء معتدلة بالمناطق المنخفضة ومائلة للبرودة في القمم الجبلية

تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بمحافظة سلفيت

تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بمحافظة سلفيت

طوباس: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

طوباس: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

الأردن يُدين تنفيذ إسرائيل حفريات في ساحة حائط البراق

الأردن يُدين تنفيذ إسرائيل حفريات في ساحة حائط البراق

شاهد: بعد خلاف دام (22 عاماً).. إتمام صلح عائلي في قرية صير جنوب جنين

شاهد: بعد خلاف دام (22 عاماً).. إتمام صلح عائلي في قرية صير جنوب جنين

منوعات

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

شاهد: رحاب الجمل &#34;باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي&#34;

شاهد: رحاب الجمل "باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي"

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق&#34; هيوحشني حبك ليا&#34;

حسن الرداد ينعى والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق" هيوحشني حبك ليا"

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

مطرب شعبي يهاجم هاني شاكر لهذا السبب

شاهد: ابنة الفنانة أحلام بآخر ظهور لها.. هل تشبهها ؟

شاهد: ابنة الفنانة أحلام بآخر ظهور لها.. هل تشبهها ؟

بسمة بوسيل لهذه الفنانة &#34;لن يتزوجك&#34;

بسمة بوسيل لهذه الفنانة "لن يتزوجك"

شاهد: باسم سمرة &#34;رحاب الجمل أرادت الانتقام مني&#34;

شاهد: باسم سمرة "رحاب الجمل أرادت الانتقام مني"

وفاة الفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس (كورونا)

وفاة الفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس (كورونا)

عربي

اعتباراً من الاثنين.. البحرين تعلن السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي

اعتباراً من الاثنين.. البحرين تعلن السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي

ولي العهد السعودي يطلق مشروع &#34;ذا لاين&#34; في مدينة نيوم

ولي العهد السعودي يطلق مشروع "ذا لاين" في مدينة نيوم

الجزائر: تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر: تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الإمارات تتخطى حاجز مليون جرعة لقاح (كورونا)

الإمارات تتخطى حاجز مليون جرعة لقاح (كورونا)