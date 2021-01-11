الاحتلال يشن عمليات دهم واعتقال بالضفة والقدس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة دهم وتفتيش في أنحاء متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين، واعتقلت عدداً من المواطنين، كما اندلعت مواجهات في بلدة قباطية.



ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة شبان، بعد دهم منازل ذويهم في بلدة قباطية، وهم: أحمد طلال كميل، ومجدي حمزة سباعنة، وأحمد حسن نزال، ومنتصر فيصل خزيمية، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وأفادت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.



وكانت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز (الكونتينر) شمال شرق بيت لحم، قد اعتقلت مساء أمس، الشاب ربيع عوض كميل (18 عاماً) من بلدة قباطية جنوب جنين.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الدوح، بعد دهم وتفتيش منزله في مدينة جنين.



وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب نايف كايد غزال، بعد اقتحام بلدة سبسطية شمال المدينة، فيما اعتقلت المواطن علي منصور، بعد دهم منزله في مخيم بلاطة.



وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون، واعتقلت الشبان محمد إياد صافي، وعلاء قاسم ومحمد الجبيدي، بعد دهم وتفتيش منازلهم في المخيم.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمد ماهر شجاعية، بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة دير جرير شرق رام الله.



فيما اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم قلنديا وبلدة بيزريت، وجابت عدداً من الشوارع في المنطقتين، قبل الانسحاب دون أي تبليغ عن اعتقالات.



وفي بيت لحم، سلّمت قوات الاحتلال، الشاب قصي علي عيسى (39 عاماً)، من بلدة الخضر بلاغاً لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة (غوش عتصيون) جنوباً، بعد دهم منزل ذويه في البلدة القديمة، وتفتيشه.



وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان أسامة الفاخوري، وعبد محمد عطا درباس، وسيف رمضان عبيد، ونصر درويش، بعد دهم وتفتيش منازلهم في بلدة العيساوية.



وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة يومياً، حملات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة، ويتخللها إرهاب المواطنين والنساء والأطفال، والاعتقال والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.