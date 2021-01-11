إصابة 4 عمال فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب قرية فرعون جنوب طولكرم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب صباح اليوم الاثنين، 4 عمّال، جراء إطلاق قوات الاحتلال، الأعيرة المعدنية، وقنابل الغاز تجاههم قرب جدار الفصل، غرب قرية فرعون جنوب طولكرم، وفق ما أفادت به مصادر محلية.



ونقلت سيارات الإسعاف، التابعة للهلال الأحمر، المصابين إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت بطولكرم.