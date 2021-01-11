طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الاثنين

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار الخضروات والدجاج في أسواق قطاع غزة، اليوم الاثنين، على النحو التالي:



أولًا: أسعار الخضروات:



الطماطم = 2 شيكل



الخيار = 2 شيكل



البصل = 2.5 شيكل



الكوسا = 1.7 شيكل



الباذنجان = 2 شيكل



البطاطس = 2 شيكل



الفلفل = 2 شيكل



الجزر = 2 شيكل



الثوم = 12 شيكل



الملفوف = 2 شيكل



الزهرة = 2 شيكل



القرع = 2 شيكل



الليمون = 1.7 شيكل



الملوخية = 3 شيكل



الفاصوليا = 5 شيكل



ثانيًا: أسعار الدجاج واللحوم:



البيض = 10 شيكل



الدجاج = 10 شيكل



اللحمة = 35 شيكل.