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الإمارات: نريد علاقات طبيعية مع تركيا وثمة مؤشرات مشجعة

الإمارات: نريد علاقات طبيعية مع تركيا وثمة مؤشرات مشجعة
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن بلاده تريد "علاقات طبيعية مع تركيا"، متحدثاً عن "مؤشرات مشجعة" لتحقيق ذلك.

وذكر قرقاش لقناة (سكاي نيوز عربية) "نريد أن نقول لتركيا إننا نريد علاقات طبيعية، تحترم السيادة بيننا وبينها".

وأضاف: "نريد لأنقرة ألا تكون الداعم الأساسي للإخوان المسلمين، نريد لأنقرة أن تعيد البوصلة في علاقاتها العربية".

وأوضح الوزير الإماراتي: "لا يوجد لدينا أي سبب لكي نختلف مع تركيا، فلا توجد مشكلة، ونرى اليوم، أن المؤشرات التركية الأخيرة مثل الانفتاح مع أوروبا مشجعة".

وختم قرقاش بالقول: "هناك تحسساً كبيراً في المنطقة من دور الإخوان المسلمين، وتحريضهم، وتبني هذه المجموعة هو ليس في صالح علاقات تركيا العربية".

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