الاحتلال يستدعي شاباً من الخضر جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شاباً من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بلاغاً لمراجعة مخابراتها.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، سلّمت الشاب قصي علي عيسى (39 عاماً) بلاغاً، لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة (غوش عتصيون) جنوباً، بعد دهم منزل ذويه في البلدة القديمة، وتفتيشه.



وكانت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز (الكونتينر) شمال شرق بيت لحم، قد اعتقلت مساء أمس، الشاب ربيع عوض كميل (18 عاماً) من بلدة قباطية جنوب جنين.