قرار بتجميد شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، تجميد خطة لشرعنة 46 بؤرة استيطانية منتشرة في مناطق الضفة الغربية المحتلة.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن الخطة ستجمد بشكل مؤقت في المرحلة الحالية، على أن يتم العمل عليها في وقت لاحق وربما بعد تشكيل حكومة جديدة.



وقال غانتس خلال جلسة نقاش بشأن الخطة مع جهات وصفت بـ "المهنية" في وزارته، أنه سيعمل على تسوية الأوضاع القانونية لتلك البؤر فقط، حينما يتم تكثيف الرقابة على البناء غير المرخص فيما وراء مناطق 48.



وقرر رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، يوسي دغان، نقل مكتبه إلى خيمة الاعتصام الخاصة بالمستوطنين أمام مبنى حكومة الاحتلال؛ للمطالبة بشرعنة تلك البؤر، وتقديم خدمات البنى التحتية لها.



وتواجه الخطة، خلافات بين وزارة الجيش من جهة، ووزارة الاستيطان التي تدعمها، في حين يلتزم بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الصمت، ولم يصدر أي موقف واضح وعلني بشأن الخطة التي أثارت خلافات بين الأحزاب الإسرائيلية.