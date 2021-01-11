القدس: وفاتان و157 إصابة خلال يومين بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

توفي مقدسيّان وأصيب 157 بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة (كورونا) في القدس، د. علي الجبريني.



وقال الجبريني في بيان: إنّه "تم اليوم تسجيل حالتي وفاة بالبلدة القديمة وصور باهر".



وأضاف بأن عدد الوفيات بسبب استمرار تفشي جائحة (كورونا) في القدس منذ آذار/ مارس الماضي، ارتفع إلى 168حالة.



وذكر الجبريني، أنه "تم تسجيل 76 إصابة أمس، و81 إصابة اليوم، مقابل تسجيل 316 حالة شفاء، ليصل عدد الإصابات النشطة حالياً في المدينة إلى 1317 حالة".



وحول حملة اللقاحات التي بدأت في المدينة الأسبوع الماضي، قال الجبريني: إنها ستتجدد حالما تصل الشحنات الجديدة من اللقاحات.