دولي

بيلوسي: يجب على مجلس النواب التصويت على دعوة بنس لعزل ترامب

بيلوسي: يجب على مجلس النواب التصويت على دعوة بنس لعزل ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للمشّرعين، إنهم سيصوتون أولا على قرار هذا الأسبوع يدعو نائب الرئيس الأميركي مايك بنس والحكومة الأميركية إلى عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من منصبه قبل الانتقال إلى المساءلة.

وقالت بيلوسي في رسالة نسرتها شبكة (سي إن إن): إن "مجلس النواب من المقرر أن يصوت الاثنين أو الثلاثاء على قرار يحث بنس على اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي الذي يسمح له وللحكومة بإقالة الرئيس إذا كان غير قادر على أداء مهامه الرسمية".

وأضافت أنه بعد ذلك "سيمضي مجلس النواب في طرح تشريع المساءلة".

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