الاحتلال يشن حملات دهم واعتقال في مناطق متفرقة بالضفة

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملات الدهم والاعتقال في أنحاء متفرقة من الضفة.



واعتقل الاحتلال، الشابين نايف كايد محمد حاتم غزال من بلدة سبسطية شمالي نابلس، بعد اقتحام آليات الاحتلال للبلدة، وتمركزها في الحارة القديمة، ومحيط مسجد سبسطية القديم، والشاب علي عرفات حسين منصور من بلدة كفر قليل، وذلك أثناء مروره على حاجز جوارة.



واقتحمت قوة للاحتلال مخيم عايده شمال بيت لحم، واعتقلت الفتى تامر عويس (16عاماً).



وفي محافظة رام الله والبيرة، داهم جنود الاحتلال مخيم الجلزون، واعتقلوا الشابين علاء قاسم، ومحمد جبينة من منزليهما، كما تعرضت بلدات بير زيت ودير نظام ومنطقة بني زيد الغربية ودير غسان لعمليات دهم.



واندلعت ليلاً مواجهاتٍ في قرية الطور بالقدس المحتلة، وجرى اعتقال شابين.