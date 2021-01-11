إصابة خطيرة لشاب بجريمة إطلاق نار في مخيم شعفاط

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب بجراح خطيرة، مساء أمس الأحد، إثر جريمة إطلاق نار في مخيّم شعفاط.



ويبلغ الشاب من العمر (30 عامًا)، ونقل إلى حاجز المخيّم قبل أن ينقل إلى مستشفى (هداسا) جبل المشارف في القدس.



وذكر أقارب الشاب أنه تعرّض لإطلاق نار في المخيّم.