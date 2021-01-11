شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة ومائلة للبرودة في القمم الجبلية

الطقس: أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة ومائلة للبرودة في القمم الجبلية
رام الله - دنيا الوطن
يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 5-7 درجات،وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة قليلاً في القمم الجبلية في الظل.

 وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء مائلة للبرودة بوجه عام وباردة نسبياً في الجبال العالية مع ظهور للسحب العالية في السماء، وتكون الرياح شمالية شرقية.

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