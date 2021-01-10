انخفاض لافت بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) في إيطاليا

سجلت إيطاليا اليوم الأحد، انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 18627 إصابة، و361 وفاة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وأفادت الوزارة في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 18627 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2276491.



كما أضافت الوزارة أنها رصدت 361 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 78755 متوفيا.



وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليا 1617804 أشخاص بعد رصد 11174 حالة شفاء، بينما لا تزال حالة 579932 شخصا نشطة.



رام الله - دنيا الوطن