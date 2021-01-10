طوباس: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





والإصابات وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، موزعة في طوباس بواقع تسع إصابات، وعقابا بواقع خمس إصابات، وطمون سبع إصابات، وتياسير أربع إصابات.



كما تم تسجيل 19 حالة تعافٍ جديدة في المحافظة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الأحد، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.