طوباس: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الأحد، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
أعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الأحد، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
والإصابات وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، موزعة في طوباس بواقع تسع إصابات، وعقابا بواقع خمس إصابات، وطمون سبع إصابات، وتياسير أربع إصابات.
كما تم تسجيل 19 حالة تعافٍ جديدة في المحافظة.
كما تم تسجيل 19 حالة تعافٍ جديدة في المحافظة.
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