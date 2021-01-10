الأردن يدين تنفيذ إسرائيل حفريات في ساحة حائط البراق



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، ضيف الله الفايز، رفض الأردن لكافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية المحتلة وفي البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى خرقاً للقانون الدولي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).





وأكد الفايز أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي السلطة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونما بما يشمل مساجده وساحاته واسواره وبواباته، بموجب القانون الدولي والوضع القائم.





وشدد على أن أن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد ومحيطه هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس.



وطالب الفايز السلطات الإسرائيلية بوقف الأعمال الجارية حاليا فورا والتقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة بموجب القانون الدولي، والتوقف عن المساس بهوية البلدة القديمة أو تغيير طابعها.

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قيام السلطات الإسرائيلية، بتنفيذ أعمال وحفريات في ساحة حائط البراق، الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وكذلك بالقرب من تلة باب المغاربة.