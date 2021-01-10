اعتباراً من الاثنين.. البحرين تعلن السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي





يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من قمة "العلا" التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، حيث تم الاتفاق على عقد مصالحة خليجية بعد ثلاث سنوات من القطيعة بين البحرين والإمارات والسعودية من جهة، وقطر من جهة أخرى.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مملكة البحرين مساء اليوم الأحد، السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي بداية من صباح يوم غدً الاثنين، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين.