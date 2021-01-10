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اعتباراً من الاثنين.. البحرين تعلن السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي

اعتباراً من الاثنين.. البحرين تعلن السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مملكة البحرين مساء اليوم الأحد، السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي بداية من صباح يوم غدً الاثنين، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من قمة "العلا" التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، حيث تم الاتفاق على عقد مصالحة خليجية بعد ثلاث سنوات من القطيعة بين البحرين والإمارات والسعودية من جهة، وقطر من جهة أخرى.

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